गूगल असिस्टेंट 4 सितंबर से एंड्रॉयड डिवाइसेज में हो जाएगा बंद

गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि 4 सितंबर से एंड्रॉयड फोन, टैबलेट, वियर OS वॉच, हेडफोन और एंड्रॉयड ऑटो (स्मार्टफोन से) पर गूगल असिस्टेंट को हटाना शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ सप्ताह लगेंगे।

मौजूदा यूजर्स को एक ईमेल मिला है, जिसमें उन्हें यह बताया गया है कि असिस्टेंट को धीरे-धीरे बंद किया जाएगा। अगर, आप रिमाइंडर सेट करने या झटपट कोई जानकारी खोजने के लिए असिस्टेंट पर निर्भर रहते हैं तो अब आपको आगे की रणनीति बनानी होगी।