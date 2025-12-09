गूगल अपना पहला AI चश्मा 2026 में करेगी लॉन्च

गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर वाला स्मार्ट चश्मा अगले साल से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने बताया है कि जेमिनी AI के साथ आने वाली पहली खेप 2026 में रोल आउट होना शुरू होगी। इसे कंज्यूमर वियरेबल्स मार्केट में गूगल का अब तक का बड़ा कदम माना जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब मेटा के रे-बैन मेटा ग्लास AI वियरेबल्स बाजार में सबसे आगे माने जा रहे हैं।

वैरिएंट 2 वैरिएंट में आएंगे चश्में कंपनी 2 तरह के AI स्मार्ट चश्मे लाने की योजना बना रही है। पहला ऑडियो-ओनली ग्लास होगा, जिसमें यूजर्स जेमिनी AI असिस्टेंट से हैंड्स-फ्री बात कर सकेंगे और नोट, जवाब या जानकारी सुन पाएंगे। दूसरा ज्यादा एडवांस्ड आईवियर होगा, जिसमें लेंस के अंदर छोटा डिस्प्ले दिया जाएगा। इस पर नेविगेशन प्रॉम्प्ट, ट्रांसलेशन और आसपास की जरूरी जानकारी दिखेगी। गूगल का कहना है कि डिस्प्ले वाले कुछ मॉडल अगले साल बाजार में आ सकते हैं।

साझेदारी साझेदारी और एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म का सहारा इन स्मार्ट चश्मों के हार्डवेयर डिजाइन के लिए गूगल ने सैमसंग, जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर के साथ साझेदारी की है। वॉर्बी पार्कर ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में 2026 के लॉन्च विंडो की पुष्टि भी कर दी है। इस प्रोजेक्ट को गूगल के 15 करोड़ डॉलर (लगभग 1,350 करोड़ रुपये) के स्ट्रेटेजिक निवेश का समर्थन मिला है। सभी ग्लास एंड्रॉयड XR पर चलेंगे, जो हेडसेट और मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस के लिए गूगल का खास ऑपरेटिंग सिस्टम है।

