जल्द आप बदल सकेंगे अपना जीमेल एड्रेस (तस्वीर: अनस्प्लैश)

जल्द आप बदल सकेंगे अपना जीमेल एड्रेस, गूगल पेश करेगी नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 am Dec 26, 202510:09 am

क्या है खबर?

गूगल जल्द ही अपने करोड़ों यूजर्स को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। अब तक जिन यूजर्स का ईमेल एड्रेस '@gmail.com' पर खत्म होता था, वे अपना एड्रेस बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब गूगल इस नियम को बदलने की तैयारी में है। एक अपडेटेड सपोर्ट पेज से संकेत मिले हैं कि कंपनी धीरे-धीरे ऐसा फीचर रोल आउट कर रही है, जिससे जीमेल यूजर्स भी अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे, वह भी बिना अकाउंट खोए।