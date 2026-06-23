गूगल ने जारी किया एंड्रॉयड के लिए जून का अपडेट, जानिए क्या किए बदलाव

प्ले स्टोर में आया ट्रस्टेड रिव्यू बैज

प्ले स्टोर अब नए बैज के साथ ट्रस्टेड रिव्यू को खास तौर पर दिखाता है। प्ले लैब्स में एक्सपेरिमेंटल फीचर्स भी आजमाए जा सकते हैं। साथ ही पिन की मदद से पेरेंटल कंट्रोल को और आसान बना दिया गया है।

इसके अलावा, कुछ भी शेयर करना भी अब ज्यादा आसान हो गया है। क्विक शेयर पर, जब आपको कोई कॉन्टैक्ट कार्ड मिलता है तो उसकी डिटेल्स दिखने लगती हैं। साथ ही, आप डिवाइस सेटिंग्स से ही व्हाट्सऐप बैकअप को मैनेज कर पाएंगे।