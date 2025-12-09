गूगल ने क्रोम आगामी एजेंटिक सुविधाओं के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने क्रोम की एजेंटिक सुविधाओं के लिए किए सुरक्षा उपाय, जानिए कैसे दूर करेगी जोखिम

क्या है खबर?

टेक कंपनियां ब्राउजर्स पर कई एजेंटिक फीचर्स के साथ प्रयोग कर रही हैं, जो टिकट बुक करने से लेकर या अलग-अलग चीजों की खरीदारी जैसी कामों को अपने आप कर सकेंगे। इन एजेंटिक क्षमताओं के साथ सुरक्षा जोखिम भी जुड़े हैं, जिनसे डाटा या पैसों का नुकसान हो सकता है। अब गूगल ने इन्हीं आशंकाओं के चलते ऑब्जर्वर मॉडल और यूजर की कार्रवाई के लिए सहमति का उपयोग करके क्रोम पर सुरक्षा को संभालने के तरीके के बारे में बताया।