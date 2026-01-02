गूगल स्टोरेज जल्दी-जल्दी हो जा रहा फुल? जानिए कैसे करें मैनेज
क्या है खबर?
आज के समय में गूगल का स्टोरेज सिर्फ ड्राइव तक सीमित नहीं है, बल्कि जीमेल, गूगल फोटोज और व्हाट्सऐप बैकअप भी इसी में जुड़ा होता है। जैसे ही स्टोरेज भरता है, ईमेल भेजने में दिक्कत, फाइल अपलोड रुकना और फोटो सेव न होना जैसी समस्याएं आने लगती हैं। कई बार लंबे समय तक एक्टिव न रहने पर डाटा डिलीट होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में समय रहते स्टोरेज मैनेज करना बेहद जरूरी हो जाता है।
#1
ट्रैश और बड़े ईमेल हटाकर तुरंत जगह कैसे बनाएं?
गूगल स्टोरेज खाली करने का सबसे आसान तरीका ट्रैश और स्पैम फोल्डर को साफ करना है। जीमेल, ड्राइव और फोटोज में डिलीट की गई फाइलें ट्रैश में रहने तक ड्राइव में स्टोरेज घेरती हैं। इसके अलावा, भारी अटैचमेंट वाले पुराने ईमेल भी काफी जगह लेते हैं। ऐसे ईमेल हटाकर ट्रैश तुरंत खाली करने से स्टोरेज जल्दी बढ़ता है। ध्यान रखें, हमेशा के लिए डिलीट की गई फाइलें वापस नहीं मिलतीं।
#2
गूगल फोटोज और ड्राइव को ऐसे करें मैनेज
गूगल फोटोज में फोटो और वीडियो सबसे ज्यादा स्टोरेज लेते हैं। स्टोरेज सेवर ऑप्शन चालू करके फोटो और वीडियो को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। वहीं गूगल ड्राइव में पुराने वीडियो, PDF और बड़ी फाइलें हटाना जरूरी है। ड्राइव का ट्रैश भी जरूर साफ करें। जिन फाइलों का बैकअप फोटोज में है, उन्हें ड्राइव से हटाने पर कोई नुकसान नहीं होता। नियमित सफाई से स्टोरेज कंट्रोल में रहता है।
#3
व्हाट्सऐप बैकअप और स्टोरेज अपग्रेड का विकल्प
व्हाट्सऐप बैकअप भी गूगल स्टोरेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर सकता है, खासकर वीडियो वाले चैट्स। बैकअप से वीडियो हटाकर काफी जगह बचाई जा सकती है। समय-समय पर बैकअप साइज चेक करना जरूरी है। अगर फिर भी स्टोरेज कम पड़े, तो गूगल वन के जरिए अतिरिक्त स्टोरेज खरीदा जा सकता है। समय पर सही कदम उठाने से जरूरी फाइलें सुरक्षित रहती हैं और सेवाएं बिना रुकावट चलती रहती हैं।