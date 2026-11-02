गूगल ने बताई अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाने में 100 गुना महंगा होने की चुनौती

गूगल की डाटा सेंटर एनर्जी की प्रमुख अमांडा पीटरसन कोरियो का कहना है कि अंतरिक्ष में बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले हमें धरती के संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।

हालांकि, कंपनी को अब भी 2027 तक अपनी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की उम्मीद है। वे ऐसे तरीके खोज रहे हैं, जिनसे सैटेलाइट्स मिलकर डाटा को तेजी से प्रोसेस कर सकें। इससे उन परेशान करने वाले 'लैग टाइम' को कम करने में मदद मिल सकती है।

इसी बीच, स्पेस-X और ब्लू ओरिजन भी अपने अंतरिक्ष आधारित AI प्लान पर काम कर रही हैं, वहीं चीन भी जल्द ही बड़े ऑर्बिटल सिस्टम बनाने की तैयारी में है। अगली पीढ़ी की AI टेक्नोलॉजी के लिए होड़ अब शुरू हो चुकी है!