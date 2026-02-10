गूगल ने 100 साल के बॉन्ड जारी किए हैं

2126 तक गूगल के अस्तित्व पर नहीं पड़ेगा असर, ला रही 100 साल के बॉन्ड

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी गूगल इस साल अपनी 28वीं वर्षगांठ मना रहा है और उसे पूरो भरोसा है कि वह इससे भी ज्यादा समय तक अस्तित्व में रहेगी। कंपनी किसी हालत में 100 से पहले तो बंद नहीं होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट 100 साल के बॉन्ड जारी करने जा रही है, जिनकी परिपक्वता अवधि 2126 तक नहीं होगी। ये बॉन्ड उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए निवेश जुटाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।