गूगल ने AI स्टूडियो से हटाया जेम्मा मॉडल, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेम्मा को AI स्टूडियो से हटा दिया है। यह कदम एक सीनेटर की ओर से मॉडल पर अपने खिलाफ यौन दुराचार के आरोप गढ़ने की शिकायत के बाद उठाया गया। उन्होंने जवाबदेही की मांग को लेकर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई को एक तीख पत्र भी लिखा था। इसके कुछ घंटों बाद उसने इस मॉडल को हटाने का निर्णय लिया, हालांकि इसके पीछे कारण इस घटना को नहीं बताया।
शिकायत
सवाल पूछने पर AI मॉडल ने बनाई कहानी
सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न की शिकायत जेम्मा द्वारा उनके अतीत के बारे में पूछे एक सीधे सवाल के जवाब से जुड़ी है। जब मॉडल से पूछा गया कि क्या मार्शा ब्लैकबर्न पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है? तो जवाब में उसने 1987 के राज्य सीनेट चुनाव प्रचार के दौरान बिना सहमति के संबंध बनाने से जुड़ी एक कहानी गढ़ी। उनका आरोप है कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है, चुनाव प्रचार का वर्ष भी गलत है, जो 1998 था।
गलत सबूत
गलत सबूत भी किए पेश
AI मॉडल पर झूठी कहानी बनाने के साथ मनगढ़ंत समाचार लेखों के लिंक के जरिए सबूत देने की कोशिश को और भी नुकसानदायक बताया। यह फर्जी स्रोतों से व्यवस्थित रूप से गलत सूचनाएं गढ़ना है। यह उसी तरह का धोखा है, जो AI की सबसे खतरनाक क्षमता बनता जा रहा है। जब ब्लैकबर्न ने ये चिंताएं उठाईं तो गूगल के सरकारी मामलों के उपाध्यक्ष मार्खम एरिक्सन ने इन्हें भ्रम बताकर खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पिचई को पत्र लिखा।