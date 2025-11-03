गूगल ने AI स्टूडियो जेम्मा मॉडल हटा दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने AI स्टूडियो से हटाया जेम्मा मॉडल, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेम्मा को AI स्टूडियो से हटा दिया है। यह कदम एक सीनेटर की ओर से मॉडल पर अपने खिलाफ यौन दुराचार के आरोप गढ़ने की शिकायत के बाद उठाया गया। उन्होंने जवाबदेही की मांग को लेकर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई को एक तीख पत्र भी लिखा था। इसके कुछ घंटों बाद उसने इस मॉडल को हटाने का निर्णय लिया, हालांकि इसके पीछे कारण इस घटना को नहीं बताया।