यह सिकुड़ने वाला साइडबार आपको AI सर्च विंडो के बाईं ओर दिखेगा। इसकी मदद से आप अपनी पिछली खोजों या बातचीत को तेजी से देख सकते हैं, वह भी बिना अपना काम छोड़े।

इसके साथ ही गूगल ने AI आधारित ऑटो-कंप्लीट और जेमिनी नोटबुक को जोड़ने की सुविधा भी दी है।

इससे AI मोड इस्तेमाल करने वालों के लिए किसी भी विषय को गहराई से समझना अब और भी आसान हो गया है। यह सिकुड़ने वाला साइडबार केवल AI मोड में ही काम करेगा।