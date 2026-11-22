गूगल ने AI सर्च में जोड़ा नया साइडबार, पुरानी सर्च काे आगे बढ़ाना आसान
लेखन दिनेश चंद शर्मा
गूगल ने हाल ही में डेस्कटॉप सर्च के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मोड में एक सिकुड़ने वाला साइडबार शुरू किया है।
इससे अपनी पुरानी सर्च या बातचीत को वहीं से आगे बढ़ाना अब बहुत आसान हो गया है, जहां आपने उसे छोड़ा था।
सर्च के उत्पाद उपाध्यक्ष रॉबी स्टीन का कहना है कि इसका मकसद AI सर्च के पूरे अनुभव को और भी आसान और संवादात्मक बनाना है।
पुरानी सर्च फिर से दिखाता है साइडबार
यह सिकुड़ने वाला साइडबार आपको AI सर्च विंडो के बाईं ओर दिखेगा। इसकी मदद से आप अपनी पिछली खोजों या बातचीत को तेजी से देख सकते हैं, वह भी बिना अपना काम छोड़े।
इसके साथ ही गूगल ने AI आधारित ऑटो-कंप्लीट और जेमिनी नोटबुक को जोड़ने की सुविधा भी दी है।
इससे AI मोड इस्तेमाल करने वालों के लिए किसी भी विषय को गहराई से समझना अब और भी आसान हो गया है। यह सिकुड़ने वाला साइडबार केवल AI मोड में ही काम करेगा।