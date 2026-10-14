गूगल ने प्ले स्टोर को किया अपडेट, अब AI स्टूडियो से खुद बना सकेंगे ऐप
गूगल प्ले स्टोर ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब अमेरिका समेत कुछ चुनिंदा बाजारों में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टूडियो का इस्तेमाल करके अपने एंड्रॉयड ऐप बना पाएगा।
खास बात यह है कि इसके लिए डेवलपर अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। अभी के लिए ये खास ऐप केवल आपके डिवाइस पर ही प्राइवेट रहेंगे। हालांकि, हो सकता है कि भविष्य में इन्हें शेयर करने के विकल्प भी मिलें।
ऐप खोजना और गेमिंग हुई बेहतर
'आस्क प्ले' टूल की मदद से अब सही ऐप खोजना और भी आसान हो गया है। यह आपको अलग-अलग ऐप्स की तुलना करने और असली यूजर के रिव्यू देखने में सहूलियत देगा।
गेमर्स के लिए भी गूगल प्ले ने कुछ खास किया है। 'गेम फाइंडर' आपकी पसंद के हिसाब से गेम सुझाएगा। 'गेम प्लेलिस्ट' आपको अपने पसंदीदा गेम्स को व्यवस्थित करने और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने का मौका देगी और '48-घंटे के स्प्रिंट' इसमें मुकाबले का एक मजेदार पहलू जोड़ेंगे।
इसके अलावा, नर्सनल कंप्यूटर (PC) गेम्स की पेशकश भी लगातार बढ़ रही है। 'गेम ट्रायल्स' के जरिए आप प्रीमियम गेम्स को खरीदने से पहले आजमा भी सकते हैं।