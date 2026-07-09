कीमत पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है

गूगल की पिक्सल 11 सीरीज हो सकती है महंगी, क्यों है कीमत बढ़ने की आशंका?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:04 pm Jul 09, 202601:04 pm

क्या है खबर?

गूगल की आने वाली पिक्सल 11 सीरीज और पिक्सल वॉच 5 की कीमत पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है। नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी इस बार कुछ मॉडल पहले से अधिक कीमत पर पेश कर सकती है। इसके साथ ही शुरुआती स्टोरेज विकल्प में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन कीमतों या नए मॉडल से जुड़ी किसी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।