गूगल जेमिनी के वार्षिक प्लान पर दे रही खास ऑफर, मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट 

गूगल ने एलिजिबल यूजर्स के लिए एक नया लिमिटेड टाइम ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें गूगल AI प्रो के सालाना प्लान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस ऑफर के तहत यूजर्स कम कीमत में गूगल के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे। कंपनी का मकसद ज्यादा लोगों तक अपने AI टूल्स पहुंचाना है। यह ऑफर फिलहाल कुछ चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध है और इसकी समयसीमा भी तय की गई है।

डिस्काउंट नए यूजर्स को मिलेगा 50 प्रतिशत डिस्काउंट यह 50 प्रतिशत डिस्काउंट सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिन्होंने पहले गूगल AI प्रो प्लान नहीं लिया हो। अमेरिका में यह ऑफर 15 जनवरी तक उपलब्ध है। आमतौर पर 12 महीने का यह प्लान 199.99 डॉलर (लगभग 18,000 रुपये) का होता है, लेकिन ऑफर के तहत इसे 99.99 डॉलर (लगभग 9,000 रुपये) में लिया जा सकता है। ऑफर खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाएगा, इसलिए यूजर्स को ऑटो-रिन्यू सेटिंग पर ध्यान देना जरूरी होगा।

लाभ गूगल AI प्रो में क्या-क्या मिलेगा? गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को जेमिनी 3 प्रो जैसे एडवांस AI मॉडल का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, डीप रिसर्च, विओ 3.1 फास्ट से वीडियो बनाने की सुविधा और वर्कस्पेस ऐप्स में जेमिनी चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूजर्स को ड्राइव, फोटोज और जीमेल के लिए 2TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

