गूगल का डुओ अब पूरी तरह से बंद, गूगल मीट ने की जगह
क्या है खबर?
गूगल ने डुओ को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने अपने वीडियो कॉलिंग सेवा के रूप में गूगल मीट पर स्थानांतरण पूरा कर लिया है। यह बदलाव की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी और इस महीने पूरी हो गई है। डुओ 2022 में बंद हो गया था, लेकिन मीट ऐप में इसके पुराने फीचर्स मौजूद रहे। इसे बंद करने की प्रक्रिया सितंबर, 2025 में समाप्त होनी थी, लेकिन इसे जनवरी, 2026 तक टाल दिया गया।
फीचर
डुओ के ये फीचर हुए बंद
मीट होमपेज के शीर्ष पर दिखने वाला वह प्रमुख मैसेज "मीट कॉलिंग, लेगेसी (डुओ) कॉलिंग की जगह लेगी" जिसे हटाया नहीं जा सकता था, पिछले कुछ सप्ताह में गायब हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि हमारे सभी डिवाइसेज से लेगेसी कॉल हिस्ट्री और उससे संबंधित कॉलिंग (लेगेसी) सेटिंग्स मेनू गायब हो गए हैं। गूगल डुओ के कुछ जाने-पहचाने फीचर्स- नॉक-नॉक प्रीव्यू, फैमिली मोड, मिरर मोड और मोमेंट्स अब उपलब्ध नहीं हैं।
सुविधाएं
इन अतिरिक्त सुविधाओं से लैस है मीट
गूगल ने डुओ के बंद किए फीचर्स की जगह मिलते-जुलते टूल दिए हैं। मोमेंट्स की जगह डिवाइस स्क्रीनशॉट और लो-लाइट मोड की जगह बेहतर लाइटिंग विकल्प मिलते हैं। इसलिए, आपको किसी फीचर की कमी महसूस नहीं होगी। गूगल मीट में अब लाइव कैप्शन, कॉल चैट, स्क्रीन शेयरिंग, स्टैकेबल इफेक्ट्स, क्लाउड एन्क्रिप्शन, ग्रुप कॉल के लिए हैंड-रेजिंग और टैबलेट पर बेहतर डिस्प्ले जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, मीट स्क्रीन शेयरिंग और अन्य प्रेजेंटेशन विकल्पों को सपोर्ट करता है।