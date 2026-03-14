गूगल मीट में डुओ के कई फीचर जोड़े गए हैं

गूगल का डुओ अब पूरी तरह से बंद, गूगल मीट ने की जगह

क्या है खबर?

गूगल ने डुओ को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने अपने वीडियो कॉलिंग सेवा के रूप में गूगल मीट पर स्थानांतरण पूरा कर लिया है। यह बदलाव की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी और इस महीने पूरी हो गई है। डुओ 2022 में बंद हो गया था, लेकिन मीट ऐप में इसके पुराने फीचर्स मौजूद रहे। इसे बंद करने की प्रक्रिया सितंबर, 2025 में समाप्त होनी थी, लेकिन इसे जनवरी, 2026 तक टाल दिया गया।