गूगल मैप्स में जल्द मिलेगा आस्क मैप्स फीचर, पसंदीदा जगह ढूंढना होगा आसान

क्या है खबर?

गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी द्वारा संचालित 'आस्क मैप्स' फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर्स को गूगल मैप्स के साथ सीधे चैट करने की सुविधा देगा। एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर से यूजर ऐप के अंदर ही लोकेशन, रूट और मैप से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में टेक्स्ट के जरिए बातचीत कर सकेंगे। यह अभी विकास चरण में है और ऐप के वर्जन 26.07.01.867227976 के APK विश्लेषण के दौरान इसका पता चला।