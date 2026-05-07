गूगल ने AI सर्च में किए बड़े बदलाव, अब रेडिट पोस्ट से भी मिलेगा जवाब

गूगल AI ओवरव्यू और AI मोड में नए बदलाव कर रही है, ताकि यूजर्स को ज्यादा भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी मिल सके। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जवाबों में सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म के फर्स्ट-हैंड अनुभव भी दिखाए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों को अलग-अलग नजरिए समझने में आसानी होगी। अपडेट के बाद यूजर सीधे यह भी देख पाएंगे कि जानकारी किस व्यक्ति, क्रिएटर या कम्युनिटी से आई है और उसका स्रोत क्या है।

सोशल मीडिया सोशल मीडिया और रेडिट को मिलेगी ज्यादा जगह गूगल अब अपने AI जवाबों में रेडिट, ब्लॉग और ऑनलाइन फोरम के कंटेंट को ज्यादा प्रमुखता से दिखाएगा। इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसमें अलग-अलग लोगों के अनुभव और सलाह दिखाई जाएगी। कंपनी इन लिंक के साथ क्रिएटर का नाम और कम्युनिटी की जानकारी भी दिखाएगी। इससे यूजर आसानी से तय कर सकेंगे कि उन्हें किस सोर्स पर भरोसा करना है और किस जानकारी को विस्तार से पढ़ना है।

आर्टिकल AI जवाबों में बढ़ेंगे लिंक और आर्टिकल गूगल अब AI जवाबों के भीतर ज्यादा लिंक और लंबे आर्टिकल की सिफारिश भी करेगा। अगर कोई यूजर किसी वेबसाइट की सदस्यता लेता है, तो AI उसी से जुड़े कंटेंट को भी प्राथमिकता देगा। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों को ज्यादा गहराई से जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा, AI रिस्पॉन्स के आखिर में भी अतिरिक्त लेख और रिपोर्ट दिखाई जाएंगी, ताकि यूजर किसी विषय के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें।

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