गूगल ने 'प्रोजेक्ट जिनी' किया लॉन्च, जानिए क्या है यह
क्या है खबर?
गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नया वेब ऐप प्रोजेक्ट जिनी लॉन्च किया है। इस टूल की मदद से यूजर्स अपनी खुद की डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने खुद इस ऐप को इस्तेमाल किया है और इसे बहुत खास बताया है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव बिल्कुल अलग है। यह ऐप जिनी 3 नाम के AI मॉडल पर काम करता है, जिसे पहले रिसर्च के लिए बनाया गया था।
प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट जिनी से यूजर्स क्या कर सकते हैं?
प्रोजेक्ट जिनी में यूजर सिर्फ टेक्स्ट लिखकर या कोई इमेज देकर अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हैं। AI उसी जानकारी के आधार पर जगह, माहौल और कैरेक्टर तैयार करता है। यूजर उस दुनिया को अंदर जाकर देख सकते हैं और घूम भी सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट-पर्सन या थर्ड-पर्सन व्यू चुन सकते हैं। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, AI नई जगहें बनाता जाता है, जिससे अनुभव असली लगता है।
खास बातें
दुनिया बनाने और देखने की खास बातें
इस टूल में पहले से बनी दुनियाओं को भी बदला जा सकता है, जिसे रीमिक्स कहा जाता है। गूगल ने साफ और बेहतर विज़ुअल के लिए खास तकनीक जोड़ी है। हालांकि, हर बनाई गई दुनिया को सिर्फ 60 सेकंड तक ही देखा जा सकता है। गूगल का कहना है कि कभी-कभी कैरेक्टर कंट्रोल में हल्की देरी हो सकती है और कुछ चीजें पूरी तरह असली जैसी न दिखें, क्योंकि यह अभी टेस्टिंग में है।
उपलब्धता
अभी किन लोगों को मिलेगा यह टूल
फिलहाल प्रोजेक्ट जिनी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है और वह भी गूगल के AI अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए। गूगल का कहना है कि इसे एक प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में यही तकनीक रोबोट्स और मशीनों को असली दुनिया समझने और रास्ता पहचानने में भी मदद करेगी।