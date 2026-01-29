गूगल ने भारत में जेमिनी AI आधारित JEE मॉक टेस्ट किए लॉन्च, निवेश का भी ऐलान

गूगल भारत में पढ़ाई को आसान बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में कंपनी ने JEE की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जेमिनी पर AI आधारित मॉक टेस्ट शुरू किए हैं, जिससे पढ़ाई ज्यादा स्मार्ट बन सके। गूगल ने 7.5 करोड़ छात्रों की मदद के लिए 85 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। मेरठ में देश की पहली AI से जुड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना पर भी काम शुरू किया गया है।

मॉक टेस्ट JEE छात्रों के लिए AI मॉक टेस्ट अब JEE की तैयारी कर रहे छात्र जेमिनी में बिनी किसी अतिरिक्त ऐप के सीधे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उन्हें बस लिखना होगा कि वह JEE मेन का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। सवाल भरोसेमंद एजुकेशन प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं, जिससे असली परीक्षा जैसा माहौल मिलता है। टेस्ट पूरा होने के बाद AI छात्र को बताता है कि कहां गलती हुई और सही जवाब क्या है, ताकि आगे सुधार किया जा सके।

स्टडी गाइड नोट्स से स्टडी गाइड बनाना हुआ आसान गूगल ने पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए एक नया AI टूल भी दिया है, जो रोजमर्रा की पढ़ाई में मदद करता है। छात्र अपने क्लास नोट्स अपलोड कर सकते हैं और AI उनसे स्टडी गाइड या क्विज बना देगा। अगर किसी खास चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, तो वह भी बताया जा सकता है। इससे कम समय में बेहतर तैयारी हो पाती है और दोहराव भी आसान हो जाता है।

