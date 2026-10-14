गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 आर्गन AI मॉडल

गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 आर्गन AI मॉडल, कोडिंग से रोबोटिक्स तक करेगा मदद

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:22 am Oct 14, 202610:22 am

क्या है खबर?

गूगल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 4 आर्गन पेश किया है। कंपनी ने इसे ऐसे कामों को ध्यान में रखकर बनाया है, जिनमें गहराई से विश्लेषण करने और कई चरणों में फैसले लेने की जरूरत होती है। यह मॉडल कोडिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं, कानूनी कामकाज, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोबोट बनाने जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल के मुताबिक, इसे दुनियाभर के डेवलपर्स और कारोबारी ग्राहकों के लिए जारी कर दिया गया है।