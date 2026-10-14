गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 आर्गन AI मॉडल, कोडिंग से रोबोटिक्स तक करेगा मदद
क्या है खबर?
गूगल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 4 आर्गन पेश किया है। कंपनी ने इसे ऐसे कामों को ध्यान में रखकर बनाया है, जिनमें गहराई से विश्लेषण करने और कई चरणों में फैसले लेने की जरूरत होती है। यह मॉडल कोडिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं, कानूनी कामकाज, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोबोट बनाने जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल के मुताबिक, इसे दुनियाभर के डेवलपर्स और कारोबारी ग्राहकों के लिए जारी कर दिया गया है।
खासियत
कोडिंग से लेकर रोबोटिक्स तक में करेगा मदद
जेमिनी 4 आर्गन बड़े सॉफ्टवेयर कोड में बदलाव करने, कमियां पहचानने और ऐप की कार्यक्षमता बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
गूगल के मुताबिक, इसकी मदद से वैज्ञानिक शोध, इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स से जुड़े मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। इसने 3 आयामी वातावरण में समस्याएं समझने और हल करने वाले परीक्षण में 87 प्रतिशत अंक हासिल किए।
कंपनी का दावा है कि मॉडल लंबे और कई चरणों वाले कामों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है।
फायदा
गूगल की आंतरिक टीमों को भी मिला फायदा
गूगल ने बताया कि जेमिनी 4 आर्गन का इस्तेमाल करने वाली उसकी आंतरिक इंजीनियरिंग टीमों में अपने आप कोड जमा करने की प्रक्रिया 35 प्रतिशत बढ़ी। वहीं, कोड में बदलाव वापस लेने की घटनाएं करीब एक-तिहाई कम हुईं।
कंपनी ने इसके इस्तेमाल के उदाहरणों में वैज्ञानिक गणना से जुड़े सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना और मुश्किल इंजीनियरिंग समस्याओं का विश्लेषण करना शामिल किया है।
इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने एंजाइम विकसित करने में भी मॉडल की मदद ली।
कीमत
कीमत, उपलब्धता और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी
गूगल ने जेमिनी 4 आर्गन की शुरुआती कीमत प्रति 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 2 डॉलर और आउटपुट टोकन के लिए 10 डॉलर रखी है।
1 दिसंबर से ये दरें बढ़कर क्रमशः 4 और 20 डॉलर हो जाएंगी। मॉडल जेमिनी API और गूगल AI स्टूडियो के जरिए उपलब्ध है। पात्र यूजर्स इसे जेमिनी ऐप, सर्च के AI मोड और गूगल एंटीग्रेविटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें असुरक्षित गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।