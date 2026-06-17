गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड 17

गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड 17, AI और नए फीचर्स से बदलेगा स्मार्टफोन का अनुभव

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:06 am Jun 17, 202609:06 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड 17 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसके साथ स्मार्टवॉच के लिए वियर OS 7 और नया पिक्सल ड्रॉप अपडेट भी जारी किया है। यह अपडेट सबसे पहले पिक्सल डिवाइस पर उपलब्ध होगा। गूगल ने इस बार अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खास जोर दिया है। नए फीचर्स की मदद से यूजर्स को म्यूजिक, वीडियो, अनुवाद और रोजमर्रा के कामों में पहले से ज्यादा स्मार्ट अनुभव मिलेगा।