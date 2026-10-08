AI से बनी फोटो, वीडियो और ऑडियो की होगी पहचान, गूगल ने लॉन्च किया नया टूल

वेबसाइट पर अलग-अलग तरह की मीडिया फाइल डालकर उसकी जांच की जा सकती है।

तस्वीरों के लिए JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP, AVIF, HEIC, HEIF, TIFF और GIF जैसे फॉर्मेट चलेंगे। वीडियो में MP4, MOV और WEBM फाइल इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि ऑडियो के लिए WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC और M4A फॉर्मेट दिए गए हैं।

यह सुविधा अब अभी के लिए उपलब्ध है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कई मीडिया फाइलों की जांच यहां की जा सकेगी।