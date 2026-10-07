गूगल ने पेश किया एम्बेडिंग जेम्मा 2, डिवाइस पर ऐप्स को बना देगा स्मार्ट

आप एम्बेडिंग जेम्मा 2 को अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे या बड़े कामों के लिए 27 से 74 करोड़ पैरामीटर्स तक कॉन्फिगर कर सकते हैं। इसलिए यह प्रोग्रामिंग में मदद करने से लेकर एक साथ कई तरह के डाटा को संभालने तक कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।यह माट्र्योश्का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे डाटा स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए होती है और मूल गुणवत्ता भी ज्यादातर बरकरार रहती है।

साथ ही यह सीधे आपके डिवाइस पर चलता है और अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत ओपन-सोर्स है। इसी वजह से प्राइवेसी पर फोकस करने वाली ऐप्स के लिए यह बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने इस मॉडल के बारे में कहा, "एम्बेडिंग जेम्मा 2 एक नया ओपन मल्टीमॉडल मॉडल है, जो ऑन-डिवाइस दक्षता के लिए एक नया पैमाना तय करेगा।"