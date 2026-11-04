गूगल सर्च से गायब हुआ AI बटन, जानिए क्यों किया गया ऐसा
टेक्नोलॉजी
गूगल वेब पर कुछ यूजर्स के लिए सर्च बार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मोड बटन को हटाकर एक प्रयोग कर रही है। यह उसका एक सामान्य परीक्षण है, जिससे वह समझना चाहती है कि लोग AI मोड तक तुरंत पहुंच के बिना कैसे खोज करते हैं। चिंता की बात नहीं है क्योंकि यह फीचर अभी सभी के लिए नहीं हटाया गया है।
लेन रेले ने इन्कॉग्निटो मोड में टेस्ट देखा
इस प्रयोग को इन्कॉग्निटो मोड में लेन रेले नाम के एक यूजर ने देखा। खास बात यह है कि बाकी जगहों पर यह बटन अभी भी दिखाई दे रहा था।
गूगल अक्सर यह जानने के लिए छोटे-छोटे ग्रुप पर अलग-अलग लेआउट आजमाता रहती है कि सबसे अच्छा क्या काम करता है?
अभी वह केवल यह समझना चाहती है कि लोग इस शॉर्टकट का कितना इस्तेमाल करते हैं या उसे कितना याद करते हैं, ताकि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उनके पास पूरी जानकारी हो।