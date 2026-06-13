गूगल AI अब 8 सेकेंड पहले की पता लगा लेगा आगे फुटबॉल मैच में क्या होगा
टेक्नोलॉजी
गूगल ब्राजील के फुटबॉल क्लब पाल्मेरास के साथ मिलकर डीपमाइंड का नया सिस्टम टैक्टाई आजमा रहा है। यह सिस्टम मैदान पर अगले 8 सेकेंड में क्या होगा, इसका पहले से ही अंदाजा लगा सकता है।
टैक्टाई खिलाड़ियों की चाल और पासिंग को देखकर खेल को एक नेटवर्क की तरह समझता है। इस तरह यह उन पैटर्न और संभावित चालों को पहले ही पहचान लेता है, जो आगे हो सकती हैं।
हजारों मैचों पर प्रशिक्षित हुआ टैक्टाई
टैक्टाई ने अब तक हजारों मैचों की स्थितियों से सीखा है। इसका इस्तेमाल अब कोना किक जैसे मुश्किल पलों को बेहतर समझने के लिए हो रहा है।
यह कोच या विश्लेषक की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें डाटा पर आधारित नई और गहरी जानकारी देने के लिए है। पामेइरास के साथ इसे असली फुटबॉल माहौल में आजमाने से शोधकर्ताओं को इस सिस्टम के साथ प्रयोग करने का मौका मिल रहा है।