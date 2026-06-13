गूगल AI अब 8 सेकेंड पहले की पता लगा लेगा आगे फुटबॉल मैच में क्या होगा 

हजारों मैचों पर प्रशिक्षित हुआ टैक्टाई

टैक्टाई ने अब तक हजारों मैचों की स्थितियों से सीखा है। इसका इस्तेमाल अब कोना किक जैसे मुश्किल पलों को बेहतर समझने के लिए हो रहा है।

यह कोच या विश्लेषक की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें डाटा पर आधारित नई और गहरी जानकारी देने के लिए है। पामेइरास के साथ इसे असली फुटबॉल माहौल में आजमाने से शोधकर्ताओं को इस सिस्टम के साथ प्रयोग करने का मौका मिल रहा है।