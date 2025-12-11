गूगल अपने सर्च फीचर 'AI मोड' में जोड़ने जा रही अब यह बड़ा अपडेट

गूगल अपने सर्च फीचर 'AI मोड' में जोड़ने जा रही अब यह बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च फीचर 'AI मोड' में बड़ा अपडेट लाने की योजना बना रही है। कंपनी चाहती है कि यूजर्स को सर्च के दौरान जिन सोर्स से जानकारी ली जा रही है, वह ज्यादा साफ और सीधे दिखाई दें। इसी वजह से गूगल AI मोड में इन-लाइन लिंक और उनके साथ छोटे विवरण जोड़ रही है, ताकि यूजर्स को समझ आए कि उनका उपयोग क्यों किया जा रहा है और वे किस तरह मददगार हो सकते हैं।
विवरण
AI मोड में नए इन-लाइन लिंक और विवरण
अपडेट के बाद AI मोड में लिंक किए गए शब्द और फ्रेज पहले से ज्यादा दिखाई देंगे। इसके साथ ही, हर सोर्स के साथ एक छोटा AI से लिखा डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, जो बताएगा कि वह लिंक किस तरह उपयोगी है। उदाहरण के रूप में, कम बजट में डेकोर टिप्स वाले लिंक के ऊपर यह बताया जाएगा कि वह आर्टिकल सेकंडहैंड शॉपिंग, DIY प्रोजेक्ट और आर्किटेक्चरल अपडेट जैसी चीजों के बारे में जानकारी देता है।
परीक्षण
यूरोप में जांच और नए परीक्षण
यह बदलाव उस समय आ रहा है जब यूरोपियन कमीशन ने जांच शुरू की है कि क्या गूगल बिना उचित अनुमति वेब पब्लिशर्स के कंटेंट का AI में उपयोग कर रही है। इसी बीच, गूगल कई बड़े पब्लिशर्स के साथ मिलकर एक पायलट प्रोग्राम चला रही है, जिसमें देखा जाएगा कि AI कैसे ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। गूगल न्यूज में आर्टिकल्स के AI से लिखे हुए ओवरव्यू दिखाने का परीक्षण भी जारी है।
अपडेट
प्रेफर्ड सोर्स और वेब गाइड अपडेट
गूगल इंग्लिश बोलने वाले यूजर्स के लिए 'प्रेफर्ड सोर्स' फीचर दुनियाभर में रोल आउट कर रही है, जिससे यूज़र्स चुन सकेंगे कि वह किस न्यूजआउटलेट की खबरें प्राथमिकता से देखना चाहते हैं। इसके अलावा, कंपनी जेमिनी ऐप में एक नया सेक्शन जोड़ रही है, जो आपके न्यूज सब्सक्रिप्शन वाले आर्टिकल्स को अलग कैरोसेल में दिखाएगा। इसके साथ ही गूगल वेब गाइड को तेज किया गया है, जो अब ज्यादा तरह की सर्च पर दिखाई देगा।