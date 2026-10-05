गूगल 9 अक्टूबर से बदल रही है जेमिनी AI प्लान

गूगल 9 अक्टूबर से बदल रही है जेमिनी AI प्लान, क्या कुछ होगा बदलाव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:47 pm Oct 05, 202601:47 pm

क्या है खबर?

गूगल जेमिनी इस्तेमाल करने वालों के लिए अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने वाला है। कंपनी 9 अक्टूबर, 2026 से अलग-अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का एक्सेस यूजर के प्लान के हिसाब से तय करेगी। इसका असर फ्री यूजर्स के साथ AI प्लस सब्सक्राइबर्स पर भी पड़ेगा। नए नियमों के बाद फ्री यूजर्स को सिर्फ फ्लैश-लाइट मॉडल मिलेगा, जबकि AI प्लस यूजर्स फ्लैश-लाइट और फ्लैश मॉडल इस्तेमाल कर सकेंगे। AI प्लस यूजर्स को प्रो मॉडल का एक्सेस नहीं मिलेगा।