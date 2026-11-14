गूगल ने किए जेमिनी 4 से लेकर सुपरफास्ट TPU तक 8 बड़े ऐलान

गूगल ने डाटा को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने के लिए अपग्रेडेड TPU पेश किए हैं। इसके साथ ही एडवांस कोडिंग और साइबर सुरक्षा के लिए जेमिनी 4 कार्बन और एक रोबोटिक्स अपडेट भी आया है, जिससे रोबोट अब टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।

डीपमाइंड का अल्फाप्रूफ कोड AI एजेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिनकी निगरानी शोधकर्ता करते हैं। यह सॉफ्टवेयर के गणितीय प्रूफ तैयार करता है। ये प्रूफ पूरे ऐप पर नहीं, बल्कि वन-टू-वन मैसेजिंग पर लागू होते हैं।

दूसरी तरफ, अल्फाजीनोम 2 DNA रिसर्च में सहायक है। इसके अलावा, AI के फैसले और तेजी से लेने के लिए एक नया API भी लॉन्च किया गया है, साथ ही जेमिनी 4 हाइड्रोजन की प्रोसेसिंग भी अब और तेज हो गई है, वहीं गूगल के स्मार्ट आईवियर के लिए प्री-ऑर्डर भी अब शुरू हो चुके हैं।