गूगल के 3.2 करोड़ मच्छर करेंगे बीमारियों का सफाया, EPA से मांगी मंजूरी

ऐसे लगेगी मच्छरों के पनपने पर रोक

इस मिशन के तहत सिर्फ नर मच्छरों को ही छोड़ा जाएगा। इनमें वोल्बाचिया नाम का एक खास बैक्टीरिया होगा। यह नर मच्छरों के बच्चों को पनपने नहीं देता।

विशेषज्ञ बताते हैं कि नर मच्छर इंसानों को नहीं काटते, इसलिए आपको इनके ज्यादा काटने का डर नहीं होगा। यह कदम गूगल के डीबग कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

अभी EPA इस योजना पर विचार कर रही है और आम लोग 5 जून तक अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि, हर कोई इस तरीके से सहमत नहीं है। कुछ लोग कीटनाशकों के बजाय ऐसे तरीकों का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरे इसके संभावित खतरों को लेकर चिंतित हैं।