गूगल ने पेश किए सस्ते AI चिप, एनवीडिया को मिलेगी कड़ी टक्कर

गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर की दुनिया में एनवीडिया की बादशाहत को टक्कर देने के लिए अपने खुद के AI चिप्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) 8tx और TPU 8i मैक्स उतारे हैं।

AMD के साथ बने TPU 8tx की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे तय समय से पहले ही पेश किया जा रहा है, वहीं 8i मैक्स काे खासकर भारी AI कामों को आसानी से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह भी बताया जा रहा है कि TPU 8tx को संवेदनशील सेक्टर्स में और ज्यादा सुरक्षा देने के इरादे से बनाया गया है।