गूगल ने भारत में लॉन्च की AI स्टोरीटेलिंग ऐप ड्रीमबींस

भारत में करोड़ों इंटरनेट यूजर्स होने के कारण गूगल को यहां इस ऐप की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। यूजर यह तय कर सकते हैं कि ऐप किस डाटा का इस्तेमाल करेगा और अपनी प्राइवेसी के लिए वे किसी भी समय अपनी जानकारी हटा सकते हैं।

अभी तक ऐप में एक बार में एक ही भाषा में कहानी बनती है, जो भारत जैसे कई भाषाओं वाले देश में थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है।

इस साल जून में अमेरिका में लॉन्च होने के बाद से ड्रीमबींस को लगभग 55,000 बार डाउनलोड किया गया है, लेकिन वहां इस ऐप में लोगों की रुचि थोड़ी कम हुई है। गूगल को उम्मीद है कि भारत का जोश इसे एक नई रफ्तार देगा।