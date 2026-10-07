गूगल ने एंड्रॉयड के लिए क्रोम में जेमिनी को पेश किया है

गूगल ने भारत में क्रोम के जेमिनी में जोड़ा ऑटो ब्राउज फीचर, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

गूगल भारत में जेमिनी का 'ऑटो-ब्राउज' फीचर लाकर क्रोम को इस्तेमाल करने में थोड़ा आसान बना रही है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अब केवल सवालों के जवाब देने या वेब पेज का सारांश बताने से कहीं ज्यादा काम कर सकता है। यह असल में वेबसाइट्स पर नेविगेट कर सकता है और आपके लिए कई चरणों वाले काम भी पूरे कर सकता है। इसके अलावा, नैनो बनाना का इस्तेमाल करके इमेज बना या एडिट कर सकता है।