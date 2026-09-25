गूगल जेमिनी अब चेहरे के भावों के साथ देगा जवाब, आया लाइव अवतार फीचर
क्या है खबर?
गूगल ने जेमिनी 3.8 लाइव के साथ नया लाइव अवतार फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर AI मॉडल से बातचीत कर सकेंगे और स्क्रीन पर एक एनिमेटेड AI पर्सोना सामने दिखाई देगा। यह अवतार बातचीत के दौरान तुरंत जवाब देगा और बोलते समय उसके होंठ आवाज के साथ मिलते-जुलते रहेंगे। साथ ही चेहरे पर अलग-अलग भाव भी दिखाई देंगे। फिलहाल यह सुविधा केवल जेमिनी एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है।
भाषा
97 भाषाओं में कर सकेगा बातचीत
गूगल के अनुसार, लाइव अवतार 97 भाषाओं के बीच बातचीत कर सकता है और भाषा बदलने पर भी उसके चेहरे और होंठों का तालमेल बना रहता है।
कंपनी के वीडियो में अवतार अंग्रेजी और जापानी में बात करता दिखाई दिया। बातचीत के दौरान यह स्क्रीन पर जरूरी जानकारी भी दिखा सकता है।
इससे यूजर को सिर्फ आवाज में जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि बातचीत के साथ संबंधित जानकारी भी सामने दिखाई दे सकती है और समझना आसान हो सकता है।
अन्य
अपने अवतार भी बना सकेंगे संगठन
लाइव अवतार फीचर को गूगल 3.8 लाइव मॉडल के आने के करीब एक सप्ताह बाद शुरू किया गया है।
गूगल के मुताबिक, यह मॉडल विजुअल जानकारी को लगभग तुरंत समझ सकता है और उसके आधार पर जवाब दे सकता है। ग्राहकों को इस्तेमाल के लिए कई तैयार अवतार मिलेंगे।
इसके अलावा संगठन अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का अवतार भी बना सकेंगे। इससे कंपनियां अपने काम और सेवाओं के लिए अलग डिजिटल पर्सोना तैयार कर सकती हैं।
वॉटरमार्क
सुरक्षा के लिए सिंथ ID वॉटरमार्क
गूगल ने लाइव अवतार में सुरक्षा से जुड़े कुछ इंतजाम भी किए हैं। इससे तैयार होने वाले वीडियो आउटपुट में अदृश्य सिंथ ID वॉटरमार्क शामिल होगा।
इसे सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन AI से बनाए गए कंटेंट की पहचान में मदद मिल सकती है। गूगल ने पहचान से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपाय भी शामिल किए हैं।
यह फीचर वर्तमान में एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।