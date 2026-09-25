गूगल जेमिनी अब चेहरे के भावों के साथ देगा जवाब, आया लाइव अवतार फीचर

गूगल के अनुसार, लाइव अवतार 97 भाषाओं के बीच बातचीत कर सकता है और भाषा बदलने पर भी उसके चेहरे और होंठों का तालमेल बना रहता है।

कंपनी के वीडियो में अवतार अंग्रेजी और जापानी में बात करता दिखाई दिया। बातचीत के दौरान यह स्क्रीन पर जरूरी जानकारी भी दिखा सकता है।

इससे यूजर को सिर्फ आवाज में जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि बातचीत के साथ संबंधित जानकारी भी सामने दिखाई दे सकती है और समझना आसान हो सकता है।