जेमिनी अब खुद कर सकेगा बिजनेस को कॉल

गूगल जेमिनी अब आपकी जगह करेगा बिजनेस को कॉल, आया नया 'कॉल फॉर मी' फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:25 am Sep 25, 202610:25 am

क्या है खबर?

गूगल ने जेमिनी के लिए 'कॉल फॉर मी' नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से जेमिनी यूजर की तरफ से किसी बिजनेस को फोन कर सकेगा। शुरुआत में यह सुविधा अमेरिका में रहने वाले पिक्सल 11 यूजर्स के लिए होगी, जो जेमिनी की पेड सदस्यता लेते हैं। इसके लिए एंड्रॉयड के गूगल फोन ऐप का बीटा वर्जन भी जरूरी होगा। गूगल इसे फिलहाल प्रयोग के तौर पर सीमित स्तर पर उपलब्ध करा रहा है।