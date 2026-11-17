गूगल जेमिनी अब बिना कोडिंग के नोट्स से बनाएगा इंटरैक्टिव वेबसाइट
लेखन दिनेश चंद शर्मा
गूगल ने हाल ही में जेमिनी नोटबुक के लिए एक बहुत ही काम का अपडेट जारी किया है। अब आप अपने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को एक आसान चैट कमांड 'मेक मी अ साइट' देकर इंटरैक्टिव वेबसाइट में बदल सकते हैं।
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल जानकारी को आसानी से समझने लायक बनाने पर केंद्रित है। यह स्थिर टेक्स्ट को ऐसी चीज में बदल देता है, जिसे आप वाकई खोज कर सकते हैं।
विजुअलाइजेशन और ऑर्गनाइजेशन की सुविधा जुड़ी
चाहे आप अपनी क्लास के लिए एक इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल बना रहे हों या तिमाही बिक्री प्रदर्शन जैसे डाटा को विश्लेषण करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तैयार कर रहे हों, यह सुविधा आपके बहुत काम आएगी।
यह जानकारी को देखने और व्यवस्थित करने के नए तरीके जोड़ता है, जिससे जेमिनी नोटबुक सीखने और काम पूरे करने में ज्यादा उपयोगी बन गया है।