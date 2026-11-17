गूगल ने हाल ही में जेमिनी नोटबुक के लिए एक बहुत ही काम का अपडेट जारी किया है। अब आप अपने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को एक आसान चैट कमांड 'मेक मी अ साइट' देकर इंटरैक्टिव वेबसाइट में बदल सकते हैं।

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल जानकारी को आसानी से समझने लायक बनाने पर केंद्रित है। यह स्थिर टेक्स्ट को ऐसी चीज में बदल देता है, जिसे आप वाकई खोज कर सकते हैं।