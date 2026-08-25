जेमिनी एंटरप्राइज से अब लॉ फर्मों और वकीलों को सहायता मिलेगी

गूगल ने लॉ फर्मों और वकीलों के लिए जेमिनी AI प्लेटफॉर्म का किया विस्तार

क्या है खबर?

गूगल ने वकीलों और लॉ फर्मों के लिए नए टूल्स के साथ अपने जेमिनी एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। इससे कानूनी क्षेत्र में AI की मांग को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच होड़ और तेज हो गई है। कंपनी ने कहा कि 'जेमिनी एंटरप्राइज फोर लीगल' लॉ फर्मों को AI का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के और जटिल कामों को मैनेज करने में मदद करेगा, ताकि वकील ज्यादा अहम सेवाओं पर ध्यान दे सकें।