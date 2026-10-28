गूगल ने शुरू किया रजिस्टर्ड ऐप स्टोर प्रोग्राम, थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर की मिलेगी सुविधा

यह प्रोग्राम दिसंबर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। ऐप स्टोर को इसमें शामिल होने के लिए हर साल कम से कम 10,000 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपये) चुकाने होंगे। साथ ही यह सुविधा केवल एंड्रॉयड 17 के सबसे नए वर्जन वाले डिवाइस पर ही काम करेगी।

गूगल का कहना है कि ये नियम यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करते हैं। एक तरफ, जहां यह कदम एंड्रॉयड ऐप बाजार में बड़े बदलाव ला सकता है और छोटे डेवलेपर्स को एक मौका दे सकता है। दूसरी तरफ, इन ऊंची फीस और वर्जन की सीमाओं के चलते हो सकता है कि हर कोई इसमें शामिल न हो पाए।