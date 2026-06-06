गूगल जेमिनी पर अब AI बनाएगा आपका डिजिटल हमशक्ल
गूगल अब अपने जेमिनी अवतार फीचर को अधिक से अधिक सशुल्क सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करा रहा है। इसके जरिए आप अपना एक ऐसा डिजिटल अवतार बना पाएंगे, जो आपके चेहरे, आवाज और हाव-भाव की हूबहू नकल करेगा।
एक बार यह सेट हो जाए तो आप इस अवतार का इस्तेमाल करके सीधे जेमिनी ऐप के अंदर ही वीडियो और अन्य कंटेंट तैयार कर सकते हैं।
चेहरा और आवाज की स्कैनिंग से बनेगा अवतार
इस अवतार को तैयार करने के लिए आपको अपने चेहरे को अलग-अलग कोणों से स्कैन करना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनी आवाज सिखाने के लिए कुछ वाक्य जोर से बोलने होंगे।
ये अवतार आपके गूगल अकाउंट से जुड़े होंगे। इनसे बनने वाले वीडियो पर एक वॉटरमार्क भी लगा होगा, जिससे यह साफ रहेगा कि इन्हें AI ने बनाया है।
फिलहाल, यह सुविधा केवल 18 साल से अधिक उम्र के भुगतान करने वाले यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। इसका कोई मुफ्त वर्जन अभी जारी नहीं किया गया है।