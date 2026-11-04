गूगल ने डिफॉल्ट रूप से बंद किया छात्रों के अकाउंट्स पर जेमिनी AI और सर्च

गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह K-12 (किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा) विद्यार्थियों के अकाउंट्स पर अपने जेमिनी AI और सर्च फीचर्स को डिफॉल्ट रूप से बंद कर रही है।

यह फैसला तब लिया गया है, जब शिक्षकों और कानून बनाने वालों ने चिंता जताई थी कि छात्र अपने स्कूल के कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं।

इस बदलाव के पीछे मकसद है कि स्कूलों को यह तय करने में ज्यादा अधिकार मिले कि इन टूल्स का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए।