गूगल डीपमाइंड का बड़ा दावा, 2029 तक हकीकत बन सकता है AGI टेक्नोलॉजी May 28, 2026

गूगल डीपमाइंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेमिस हसाबीस ने चौंकाने वाली बात कही है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) 2029 तक हकीकत बन सकता है, जो उनके पिछले अंदाज से एक साल पहले है।

गूगल I/O 2026 कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंसानियत 'सिंगुलैरिटी' के शुरुआती दौर में है और सभी को बड़े बदलावों के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए।

सिंगुलैरिटी भविष्य के उस काल्पनिक समय को कहा जाता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मानव बुद्धि से इतनी अधिक और कई गुना आगे निकल जाएगी कि तकनीक और समाज में ऐसे भारी बदलाव आएंगे, जिनकी आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती।