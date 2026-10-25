गूगल के AI ने ग्राफिक्स और संगीत के मिश्रण से बनाई 3D पीरियोडिक टेबल
गूगल डीपमाइंड ने जेमिनी 4 आर्गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक बेहतरीन 3D पीरियोडिक टेबल दुनिया के सामने पेश किया है।
यह प्रोजेक्ट करीब एक सप्ताह पहले सामने आया और इसने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा, खासकर तब जब गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने इसकी तारीफ की।
इस इंटरैक्टिव टेबल में आप हर एलिमेंट को लाइव इलेक्ट्रॉन एनिमेशन और परमाणु से जुड़ी बारीक जानकारियों के साथ देख सकते हैं और यह सब टॉम लेहरर के मशहूर गाने 'द एलिमेंट्स' पर सेट किया गया है।
मॉडल ने विज्ञान को बनाया मजेदार
यह केवल आंखों को भाने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक झलक देता है कि जेमिनी 4 आर्गन जैसा AI विज्ञान को कितना इंटरैक्टिव और मजेदार बना सकता है।
डीपमाइंड के एंटीग्रेविटी प्लेटफॉर्म पर बना यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि AI जटिल डाटा, ग्राफिक्स और संगीत को कितनी आसानी से मिलाकर एक शानदार और दमदार अनुभव दे सकता है।
यह प्रोजेक्ट अभी से ऑनलाइन खूब चर्चा बटोर रहा है और यह संकेत दे रहा है कि AI की मदद से भविष्य के वैज्ञानिक उपकरण कहीं ज्यादा बेहतरीन कैसे दिख सकते हैं।