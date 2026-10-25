गूगल के AI ने ग्राफिक्स और संगीत के मिश्रण से बनाई 3D पीरियोडिक टेबल

यह केवल आंखों को भाने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक झलक देता है कि जेमिनी 4 आर्गन जैसा AI विज्ञान को कितना इंटरैक्टिव और मजेदार बना सकता है।

डीपमाइंड के एंटीग्रेविटी प्लेटफॉर्म पर बना यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि AI जटिल डाटा, ग्राफिक्स और संगीत को कितनी आसानी से मिलाकर एक शानदार और दमदार अनुभव दे सकता है।

यह प्रोजेक्ट अभी से ऑनलाइन खूब चर्चा बटोर रहा है और यह संकेत दे रहा है कि AI की मदद से भविष्य के वैज्ञानिक उपकरण कहीं ज्यादा बेहतरीन कैसे दिख सकते हैं।