गूगल डीपमाइंड के कर्मचारी मांग रहे AI के खतरों पर बोलने की आजादी

पूर्व कर्मचारी सोफिया लिगुओरी ने जब सार्वजनिक रूप से गूगल के मिलिट्री AI की आलोचना की तो स्टाफ ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की बारीकी से जांच की।

इसी दौरान उन्हें ये प्रतिबंधात्मक क्लॉज मिले। कुछ कर्मचारियों ने तो इसकी तुलना 1984 में जीने जैसी स्थिति से की। भले ही गूगल का कहना है कि पूर्व कर्मचारियों और नए भर्ती होने वालों पर अब ये नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा कर्मचारी अब भी चाहते हैं कि सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। इससे वे AI के भविष्य और इसके संभावित खतरों पर खुलकर चर्चा कर पाएंगे।