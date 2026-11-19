ये नए आइकॉन अब ज्यादा भरे हुए और बेहतर दिखते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ऐप्स के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। मैसेज ऐप में चैट बबल का आइकॉन जैसा था वैसा ही है, फोन ऐप में भी हैंडसेट का आइकॉन बरकरार है और कॉन्टैक्ट्स ऐप में भी व्यक्ति की प्रोफाइल का आउटलाइन पहले जैसा ही दिखता है।

इसके अलावा, गूगल मैसेज ऐप के लिए कुछ बड़े अपडेट्स पर भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है, ताकि यूजर्स को हमेशा कुछ नया मिलता रहे।