गूगल के इन ऐप्स का बदला अंदाज, अब दिखेंगे पहले से ज्यादा बेहतर
लेखन दिनेश चंद शर्मा
गूगल ने हाल ही में अपने मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और फोन ऐप्स के आइकॉन को अपडेट किया है। नए डिजाइन में आइकॉन के पुराने आकार तो वही रखे गए हैं, लेकिन अब उनमें हल्का नीला रंग और मॉडर्न ग्रेडिएंट लुक दिया गया है।
इस महीने की शुरुआत में इसकी घोषणा हुई थी और सभी यूजर्स तक पहुंचने में इसे करीब 2 सप्ताह लग गए।
ऐप्स के अंदर नहीं किया कोई बदलाव
ये नए आइकॉन अब ज्यादा भरे हुए और बेहतर दिखते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ऐप्स के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। मैसेज ऐप में चैट बबल का आइकॉन जैसा था वैसा ही है, फोन ऐप में भी हैंडसेट का आइकॉन बरकरार है और कॉन्टैक्ट्स ऐप में भी व्यक्ति की प्रोफाइल का आउटलाइन पहले जैसा ही दिखता है।
इसके अलावा, गूगल मैसेज ऐप के लिए कुछ बड़े अपडेट्स पर भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है, ताकि यूजर्स को हमेशा कुछ नया मिलता रहे।