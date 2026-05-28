गूगल ने लॉन्च किया AI थ्रेट डिफेंस, साइबर खतरों से निपटने में मिलेगी मदद टेक्नोलॉजी May 28, 2026

गूगल क्लाउड ने AI थ्रेट डिफेंस नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से सामने आने वाले साइबर खतरों से निपटना है।

इस प्लेटफॉर्म में गूगल की थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और विज की क्लाउड टेक्नोलॉजी एक साथ काम करेंगी। ये मिलकर लगातार साइबर गतिविधियों पर नजर रखेंगी और खतरों की पहचान करेंगी।

आजकल जब ज्यादातर कंपनियां जनरेटिव AI और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से फिशिंग स्कैम और मैलवेयर हमले जटिल और खतरनाक होते जा रहे हैं। यह नया टूल ऐसे बढ़ते साइबर हमलों से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाएगा।