गूगल ने यूरोपीय संघ के डाटा शेयरिंग आदेश को दी चुनौती दी

गूगल की टीम का कहना है कि अगर, सही सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए तो निजी सर्च हिस्ट्री को शेयर करने से यूजर्स की निजता और सुरक्षा पर खतरा आ सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि एंड्रॉयड पहले से ही पर्याप्त खुला हुआ है और इसमें और बदलाव थोपने से तो नुकसान ही हो सकता है। इसके बावजूद EU अपने रुख पर कायम है और उसने समय सीमा तय कर दी है। जुलाई, 2027 तक एंड्रॉयड को सभी के लिए खोलना होगा और जनवरी, 2027 तक डाटा शेयरिंग शुरू करनी होगी।