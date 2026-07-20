EU के नए AI नियमों को लेकर गूगल-ऐपल ने दी बड़ी चेतावनी

अगस्त, 2027 से एंड्रॉयड 18 के साथ ही थर्ड-पार्टी के असिस्टेंट्स को वॉयस कमांड और क्रॉस-ऐप टास्क्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

ये वो सुविधाएं हैं, जो अब तक केवल गूगल के जेमिनी AI के लिए ही खास थीं। अगस्त, 2028 तक एंड्रॉयड 19 आपको अलग-अलग वेक वर्ड्स के साथ कई असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करने देगा।

गूगल को जनवरी, 2027 तक निजता सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कीमतें तय करनी होंगी और योग्य प्रदाताओं को इनकी जानकारी भी देनी होगी।

दूसरी तरफ, ऐपल को डर है कि DMA के तहत प्रतिस्पर्धी असिस्टेंट्स को निजी जानकारियों तक पहुंचने देने से संवेदनशील डाटा लीक हो सकता है।