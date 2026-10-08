गूगल का AI अब बनाएगा गेम और फिल्में

गूगल का AI अब बनाएगा गेम और फिल्में, कंपनी ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:47 am Oct 08, 202610:47 am

क्या है खबर?

गूगल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सिर्फ चैटबॉट और तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं रख रहा है। कंपनी ने मनोरंजन के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए दो नई पहल शुरू की हैं। 7 अक्टूबर को गूगल ने यूनिटी के साथ मिलकर प्लेग्राउंड नाम का AI प्लेटफॉर्म पेश किया, जहां आसान प्रॉम्प्ट के जरिए गेम तैयार किए जा सकेंगे। इसके अलावा, भारत में फिल्ममेकर्स के लिए फ्लो के साथ नई पहल शुरू की गई है।