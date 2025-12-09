गूगल ने डोपल ऐप में AI-जनरेटेड डिस्कवरी फीड जोड़ा है (तस्वीर: एक्स/@Highlands_India)

गूगल ने डोपल ऐप में जोड़ा खरीदारी योग्य डिस्कवरी फीड, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

गूगल ने अपने प्रायोगिक ऐप डोपल में खरीदारी योग्य डिस्कवरी फीड पेश किया है। इसमें यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके यह दर्शाता है कि अलग-अलग ड्रेस आप पर कैसी लगेंगी। टेक दिग्गज का कहना है कि इस नए फीड का उद्देश्य सुझाव प्रदर्शित करना है, ताकि यूजर नई वस्तुओं की सर्च कर उन्हें वर्चुअल रूप से आजमा सकें। इस फीड में लगभग हर चीज खरीदारी योग्य हैं और मर्चेंट के सीधे लिंक उपलब्ध हैं।