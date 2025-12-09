गूगल ने डोपल ऐप में जोड़ा खरीदारी योग्य डिस्कवरी फीड, जानिए क्या होगा फायदा 

गूगल ने डोपल ऐप में जोड़ा खरीदारी योग्य डिस्कवरी फीड, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
गूगल ने अपने प्रायोगिक ऐप डोपल में खरीदारी योग्य डिस्कवरी फीड पेश किया है। इसमें यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके यह दर्शाता है कि अलग-अलग ड्रेस आप पर कैसी लगेंगी। टेक दिग्गज का कहना है कि इस नए फीड का उद्देश्य सुझाव प्रदर्शित करना है, ताकि यूजर नई वस्तुओं की सर्च कर उन्हें वर्चुअल रूप से आजमा सकें। इस फीड में लगभग हर चीज खरीदारी योग्य हैं और मर्चेंट के सीधे लिंक उपलब्ध हैं।
तरीका
ऐसे काम करता है फीड
डिस्कवरी फीड में वास्तविक उत्पादों के AI-जनरेटेड वीडियो शामिल हैं और यह आपकी व्यक्तिगत शैली के आधार पर ड्रेस का सुझाव देता है। कंपनी डोपल के साथ आपकी प्राथमिकताओं और आपके द्वारा इंटरैक्ट की जाने वाली वस्तुओं का विश्लेषण करके आपकी शैली निर्धारित करता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब शॉर्ट-फॉर्म वीडियो फीड, खासकर टिक-टॉक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स को विजुअल फीड स्क्रॉल करने और जो दिखता है उसे खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
अलग
दूसरे प्लेटफॉर्म्स के फीड से क्यों है अलग?
टिक-टॉक और इंस्टाग्राम पर असली प्रभावशाली लोग उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गूगल ने इसके विपरीत नए फीड में केवल AI-जनरेटेड कंटेंट को शामिल किया है। यह ऐप अलग-अलग ड्रेस पहने हुए आपके वर्चुअल वर्जन की इमेज बनाता है और इन्हें वीडियो में भी बदल सकता है। इसका उद्देश्य आपको यह बेहतर ढंग से समझाना है कि असल जिंदगी में वह ड्रेस आप पर कैसी दिखेगी। यह फीड iOS और एंड्राॅयड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है।