गूगल ने फोटोज ऐप में जोड़े नए टच-अप टूल्स, जानिए क्या मिलेगा फायदा

तरीका

ऐसे कर सकेंगे नए टूल्स का इस्तेमाल

इन टच-अप टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए खींची गई तस्वीर में किसी चेहरे को चुनें, फिर टूल्स की सूची में से हील, स्मूथ, आंखों के नीचे, पुतलियों, दांतों, भौहों या होंठों में से किसी एक को चुनें। हर इफेक्ट में इंटेंसिटी स्लाइडर दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। इन टूल का उद्देश्य आम यूजर्स को पेशेवर एडिटिंग कौशल की आवश्यकता के बिना, त्वरित और सूक्ष्म सुधार उपलब्ध कराना है।