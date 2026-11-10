गूगल ने AI स्टूडियो में मैप्स को शामिल किया, अब लोकेशन ऐप बनाना होगा आसान
गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टूडियो में मैप्स को शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब आप प्लेटफॉर्म छोड़े बिना ही ऐसी ऐप्स बना सकते हैं, जिनमें असली दुनिया की लोकेशन से जुड़े फीचर्स हों, जैसे इंटरैक्टिव मैप या रास्ते बताने वाले टूल। अब आपको API कीज संभालने या अलग-अलग टूल के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक ही जगह पर हो जाएगा और आपको काम करते हुए ही लाइव प्रीव्यू भी मिलते रहेंगे।
हर दिन 100 API कॉल की सुविधा
अगर, आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें तो इसके लिए एक मुफ्त सैंडबॉक्स मौजूद है। इसमें आप रोज 100 API कॉल तक इस्तेमाल करके प्रयोग कर सकते हैं।
चाहे आप कोई शहर घूमने वाला ऐप बनाने का सपना देख रहे हों या अपने साइड बिजनेस के लिए रास्तों को बेहतर बनाना चाहते हों, यह नया अपडेट गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके आपके आइडिया को हकीकत में बदलना बहुत आसान बना देता है।