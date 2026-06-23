एंड्राॅयड में गूगल जेमिनी के लिए प्लस मेन्यू में 4 टूल शामिल टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

एंड्रॉयड पर गूगल के जेमिनी ओवरले को अब एक बेहतर 'प्लस' मेनू मिल गया है। इससे यूजर्स को पूरा ऐप खोले बिना ही कई टूल इस्तेमाल करने की सुविधा मिल गई है।

वीडियो, म्यूजिक, कैनवास और गाइडेड लर्निंग जैसे 4 नए विकल्प अब बस एक टैप पर उपलब्ध हैं।

हालांकि, गहराई से रिसर्च जैसे कामों के लिए अभी भी पूरे ऐप की जरूरत होगी क्योंकि वे थोड़े जटिल हैं, लेकिन स्क्रीन और फोटो जैसे पुराने लोकप्रिय विकल्प पहले की तरह मौजूद रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं गया है।