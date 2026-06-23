एंड्राॅयड में गूगल जेमिनी के लिए प्लस मेन्यू में 4 टूल शामिल
एंड्रॉयड पर गूगल के जेमिनी ओवरले को अब एक बेहतर 'प्लस' मेनू मिल गया है। इससे यूजर्स को पूरा ऐप खोले बिना ही कई टूल इस्तेमाल करने की सुविधा मिल गई है।
वीडियो, म्यूजिक, कैनवास और गाइडेड लर्निंग जैसे 4 नए विकल्प अब बस एक टैप पर उपलब्ध हैं।
हालांकि, गहराई से रिसर्च जैसे कामों के लिए अभी भी पूरे ऐप की जरूरत होगी क्योंकि वे थोड़े जटिल हैं, लेकिन स्क्रीन और फोटो जैसे पुराने लोकप्रिय विकल्प पहले की तरह मौजूद रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं गया है।
कैरोसेल की बदल दी जगह
टूल कैरोसेल अब स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इससे एक हाथ से फोन इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है।
इसके बावजूद, ज्यादातर काम सीधे ओवरले से ही हो जाते हैं। यह बदलाव एंड्रॉयड यूजर्स के लिए काम को और आसान और व्यवस्थित बनाता है।
गूगल ऐप का वर्जन 17.32 इस अपडेट के साथ आ रहा है, जिसका मकसद रोजमर्रा के कामों को तेजी से और आसानी से पूरा करना है।